Большое количество не только российских, но и зарубежных компаний присоединились к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта в интернете, сообщила начальник управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

«Россия — первая страна, в которой появился Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта в интернете», — заявила Матвеева.

Она добавила, что этот кодекс был разработан и подписан благодаря становлению компаний, которые являются лидерами в развитии ИИ.

«В России создана обновленная стратегия внедрения и развития искусственного интеллекта до 2030 года», — отметила Матвеева.

По ее словам, России есть чем поделиться в рамках международного взаимодействия. Лучшие отечественные практики способны расширить взаимодействие в международном сотрудничестве.

Безопасный интернет для детей

Матвеева уделила внимание и безопасности детей в интернете.

«Важным моментом является социальная ответственность отечественных IT-гигантов, которые создали альянс по защите детей в интернете. Ведущие компании объединились и создают сейчас большое количество сервисов, позволяющих детям чувствовать себя в интернете безопасно и комфортно», — сказала Матвеева.

По ее мнению, это нужно для того, чтобы дети могли обучаться, потреблять контент, но при этом были защищены от вызовов современности: деструктивного контента, буллинга, мошенничества.

«Мы считаем пространство Рунета достаточно комфортным местом, где мы все можем общаться развиваться, стремиться к будущему. То, каким оно будет в интернет-пространстве, зависит от всех нас», — заключила Матвеева.

Кодекс этики в сфере ИИ был принят 26 октября 2021 года. Он устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения для всех участников рынка искусственного интеллекта. Кодекс представляет собой систему рекомендательных принципов и правил, предназначенных для создания среды доверенного развития ИИ-технологий в России.