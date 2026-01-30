Маткапитал и другие социальные выплаты вырастут с 1 февраля в Подмосковье

Об индексации пособий и льгот в Московской области для семей с детьми рассказал председатель комитета по социальной политике и здравоохранению в Мособлдуме, член фракции «Единая Россия» Андрей Голубев. В 2026 году на эти цели из областного бюджета будет направлено 43 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

С 1 февраля 2026 года вступает в силу ежегодная индексация федеральных мер соцподдержки семей с детьми. Материнский капитал вырастет на 5,6% — до почти 729 тысяч рублей при рождении первого ребенка и до 963 тысяч — при рождении второго или последующих. Также будут проиндексированы единовременные и ежемесячные пособия: при рождении ребенка, по уходу до полутора лет, для семей военнослужащих-призывников и других категорий.

«В рамках Народной программы мы последовательно усиливаем поддержку семей с детьми. Так, в Подмосковье семьи получают дополнительные выплаты: 20 тысяч рублей на первого ребенка, 40 — на второго, 60 — на третьего и последующих. При рождении трех и более детей сразу семья получает 300 тысяч рублей. Кроме этого, проиндексировано пособие по уходу за ребенком до полутора лет, его минимальный размер составит 10 837 тысяч рублей, а максимальный — 83 тысячи рублей», — рассказал Андрей Голубев.

По словам парламентария, особое внимание уделяется семьям военнослужащих. Единовременное пособие беременной жене призывника вырастет до 45 тысяч рублей, а ежемесячное пособие на ребенка до трех лет — до 19 тысяч рублей.

«Это важная поддержка для тех, кто стоит на страже нашей безопасности. В Московской области мы обеспечиваем таким семьям полный пакет региональных льгот: от бесплатного проезда и компенсации ЖКХ до путевок в лагеря и лекарственного обеспечения», — дополнил Голубев.

Андрей Голубев добавил, что помимо индексаций также отменено территориальное ограничение для получения ежегодной выплаты в 13 020 рублей на питание и одежду для детей-инвалидов.

«Таким образом, мы устранили несправедливые барьеры. Теперь эта поддержка доступна всем, кто зарегистрирован в Подмосковье, независимо от того, где находится образовательная организация. Аналогичное решение принято и для многодетных семей: право на выплату на школьную форму (до 10 тысяч рублей) теперь не зависит от места обучения ребенка», — сказал председатель комитета по социальной политике и здравоохранению.

С 1 января 2026 года начала действовать еще одна значимая мера поддержки — ежегодная компенсация 50% стоимости обучения в колледжах для детей из семей с четырьмя и более детьми.

«Это наш вклад в развитие среднего профессионального образования. Московской области мы строим не просто точечную помощь, а целостную экосистему поддержки, которая работает на всех этапах жизни семьи — от рождения малыша до его профессионального старта», — резюмировал Андрей Голубев.

Ранее Президент России Владимир Путин дал поручение Правительству обеспечить реализацию дополнительных мер социальной поддержки семей с детьми. В том числе — усиление поддержки с рождением каждого последующего ребенка. Как сообщила председатель комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова, планируется отменить критерий нуждаемости при предоставлении мер помощи. Что касается единого пособия, в ближайшее время, по ее словам, будут приняты решения, которые позволят сохранить многодетным семьям право на него при незначительном превышении доходов. Предполагается, что новая норма начнет действовать с начала 2026 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.