Материнский капитал могут разрешить тратить на детские путевки

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Использовать маткапитал для оздоровления детей предложили в Госдуме

Разрешить родителям использовать маткапитал для оздоровления детей предложили в Госдуме, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

В правительство России поступило письмо с предложением дать возможность родителям направлять средства материнского капитала на покупку путевок в лагеря и санатории для их детей.

Возможность ежегодного отдыха в санаториях и лагерях за счет средств материнского капитала «может значительно улучшить здоровье ребенка», указано в документе.

Кроме того, такая практика сможет уменьшить количеств незаконного обналичивания маткапитала, указано в статье.