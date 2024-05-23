Материнский капитал могут разрешить тратить на детские путевки
Использовать маткапитал для оздоровления детей предложили в Госдуме
Разрешить родителям использовать маткапитал для оздоровления детей предложили в Госдуме, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
В правительство России поступило письмо с предложением дать возможность родителям направлять средства материнского капитала на покупку путевок в лагеря и санатории для их детей.
Возможность ежегодного отдыха в санаториях и лагерях за счет средств материнского капитала «может значительно улучшить здоровье ребенка», указано в документе.
Кроме того, такая практика сможет уменьшить количеств незаконного обналичивания маткапитала, указано в статье.