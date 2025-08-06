Матери задержанных в Азербайджане россиян рассказали о тяжелых условиях в тюрьме

Матери и родственники россиян, задержанных 1 июля в Азербайджане, рассказали о тяжелых условиях содержания и нарушениях прав в тюрьме Курдыханы в Баку, сообщает сайт MK.Ru .

У тюрьмы Курдыханы в Баку ежедневно дежурят матери, жены и сестры россиян, задержанных 1 июля. Они пытаются передать посылки и добиться свиданий с близкими. По словам женщин, их родственники — IT-специалисты, врачи, учителя и студенты — оказались в заключении без ясных причин. Эксперты считают, что массовый арест граждан РФ может быть ответом Азербайджана на политические разногласия с Россией.

Задержанным предъявлены обвинения в шпионаже, контрабанде наркотиков и кибермошенничестве. Родственники утверждают, что доказательств вины нет, а многие из арестованных не были знакомы друг с другом до задержания. Среди них — программисты, врачи, студенты и предприниматели, которые находились в Азербайджане по личным или рабочим делам. Многих задержали внезапно, а информацию о причинах ареста семьи получали только из СМИ.

По словам матерей, условия содержания в тюрьме тяжелые: камеры маленькие, душно, постоянно горит свет, а вода подается по расписанию — только утром и вечером. Передачи ограничены, запрещены книги, блокноты и даже очки для зрения. Питание скудное, а прогулки невозможны из-за жары. Родственники могут навещать задержанных только раз в неделю, звонки запрещены.

Вице-президент единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников заявил, что задержания выглядят незаконными, а обвинения — надуманными. Он отметил, что все арестованные подверглись избиениям, что противоречит международному праву. Организация направила обращения в ЮНЕСКО и управление верховного комиссара по правам человека.

Матери задержанных объединились, чтобы поддерживать друг друга и добиваться освобождения близких. Они обратились к российским и азербайджанским властям, а под их петицией уже собрано более 70 тысяч подписей.