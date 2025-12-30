Матери-героини с 2026 года получат расширенные меры господдержки

Эксперт Епифанова: выплаты и льготы для матерей-героинь увеличат с января

С 1 января 2026 года в России матери-героини, воспитавшие десятерых и более детей, смогут рассчитывать на расширенный пакет государственной поддержки, рассказала председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова, сообщает RT .

Епифанова напомнила, что с 2026 года для матерей-героинь предусмотрены новые меры поддержки. Женщины, воспитавшие десятерых и более детей, будут получать ежемесячные выплаты свыше 72 тысяч рублей. Для пенсионерок среди них предусмотрена дополнительная надбавка более 36 тысяч рублей, которая с учетом индексации может увеличиться до 39 тысяч рублей.

Епифанова подчеркнула, что новые меры фактически приравнивают статус матерей-героинь к Героям Труда.

«Освобождение от оплаты коммунальных услуг, приоритетное медицинское обслуживание и существенные налоговые льготы станут для них гарантированными мерами социальной защиты», — пояснила Епифанова.

Ранее россиянам напомнили об увеличении круга получателей пенсии за выслугу лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.