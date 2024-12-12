Мать ребенка, из-за которого Кадыров раскритиковал СК, написала Бастрыкину

Мать 14-летнего подростка Муслима Мурдиева, из-за которого возник конфликт между СКР и главой Чечни Рамзаном Кадыровым, обратилась к главе СК Александру Бастрыкину. Женщина просит провести справедливое расследование по делу ее сына, сообщает URA.RU .

«Нами было заявлено ходатайств, заявлений и жалоб более 700 раз — ни по одному нашему обращению не было принято законного решения. Только отказы в их удовлетворении», — написала женщина в обращении к Бастрыкину.

Она заявила, что несколько раз запрашивала кадры с видеокамер, расположенных у ТЦ «Авиапарк» и «Ходынское поле», где произошел конфликт. Ей ответили, что данные есть у следствия, но во время ознакомления с материалами женщина не обнаружила этих кадров. Она уверена, что видео кто-то намеренно убрал из дела.

Также мать отметила, что ее сыну угрожали ножом. По ее словам, это слышно на 16-й и 19-й секунде видеозаписи. Женщина уверяет, что никаких действий по установлению этого факта следователями не предпринималось.

Следственный комитет РФ опубликовал видео, на котором показаны нападения 14-летнего чеченца Мурдиева на других несовершеннолетних в Москве. Ранее Кадыров прокомментировал уголовное преследование чеченского подростка словами, что главы СК и МВД Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев «сидят не на своих местах».