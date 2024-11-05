Мать Ксении Собчак подарила дочери на День рождения портрет Владимира Путина

5 ноября Ксения Собчак отмечает свой 43-й день рождения. Первой ее поздравила мама, сенатор Людмила Нарусова, которая решила сделать необычный подарок — портрет президента России Владимира Путина в полный рост, с букетом цветов в руках, сообщает kp.ru .

«Мама у меня — лучшая на свете. Чувство юмора — пушка! С утра неодетая, лохматая выхожу и, с моим зрением минус 4, вижу реального ВВ. День рождения начался с тонуса во всем теле, скажу я вам!» — прокомментировала подарок журналистка.

Подписчики поздравили Ксению и отметили креативность подарка. Неизвестно, что приготовил для нее муж Константин Богомолов. Их свадьба пять лет назад была шумной и обсуждаемой: молодожены уехали из ЗАГСа на катафалке, и Собчак исполнила танец в нижнем белье на банкете. Многим казалось, что это пиар, однако пара до сих пор вместе.

Вечер перед Днем рождения Ксения провела с 7-летним сыном Платоном, гуляя по заснеженному парку. Она отметила, что время с ним для нее бесценно, и поделилась счастьем от своей жизни, семьи и любви.

В заключение она пожелала всем иметь таких «маленьких гаденышей», чтобы крепко их обнимать каждый день.