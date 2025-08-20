Мать Дарьи Дугиной взяла слово на открытии памятника дочери

Мать убитой украинскими спецслужбами русской журналистки Дарьи Дугиной Наталья Мелентьева выступила на церемонии открытия памятника в честь своей дочери, передает «Царьград» .

Она отметила, что Даша воплощала в себе такие качества, как любовь к Родине, глубокое Православие, верность традициям, но главное — любовь к мысли и искусству.

«Однажды в 12 лет Даша пришла к нам с Александром и сказала: „Я решила стать философом, потому я открыла в себе режим потенциальной бесконечности“», — вспоминает Наталья.

Мать убитой журналистки оценила памятник, назвав его философским. Именно такой памятник и заслужила ее дочь.

Памятник Дарье Дугиной появился в парке Захарово (Одинцовский городской округ Московской области).