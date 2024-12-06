Мать арестованного Муслима Мурдиева рассказала о его состоянии

У 14-летнего Муслима Мурдиева, который был арестован, врачи диагностировали приобретенный порок сердца. Его мать, Мата Мурдиева, сообщила об этом и подчеркнула, что состояние ее сына крайне нестабильно, сообщает NEWS.ru .

Каждый раз, когда появляются новости о его деле, у Муслима начинаются носовые кровотечения, что происходит до шести раз в день. Она также обратила внимание на угрожающие высказывания в адрес мальчика и опасается за его жизнь.

5 декабря Мата направила обращение в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой о защите ребенка. Дело об его аресте рассматривается в Савеловском суде Москвы.

Она отметила, что показания свидетелей и потерпевших были оглашены без допроса в суде, несмотря на протесты адвокатов. Также следователь не фиксировал допросы на видео, что является нарушением и может повлиять на достоверность показаний несовершеннолетних.

«Свидетельские показания следователем получены без какой-либо видеофиксации самого процесса допроса, в очных ставках нам с каждым участником уголовного дела было отказано», — добавила женщина.