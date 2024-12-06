Мать арестованного Муслима Мурдиева поблагодарила Кадырова за поддержку

Мать 14-летнего Муслима Мурдиева, который был арестован из-за драки в торговом центре в Москве, выразила благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову за его поддержку, сообщает NEWS.ru .

Она рассказала, что семья уже почти год пытается добиться справедливости, направив более 700 обращений в различные правоохранительные и надзорные инстанции, включая Следственный комитет, МВД и Генпрокуратуру.

«Однако везде отписки, не основанные на законе. Мы все благодарны главе республики Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову за то, что не оставил без внимания», — заявила женщина.

Она подчеркнула, что следствие должно быть объективным и справедливым, в то время как, по ее мнению, происходит явное беззаконие в отношении ее сына, который был примерным учеником и старостой класса, никогда не имевшим замечаний со стороны одноклассников или учителей.

Мать посчитала недопустимым разрушать жизнь ребенка из-за показателей следствия. Она надеется, что внимание Рамзана Кадырова поможет в разрешении этой ситуации.