Мать актрисы Заворотнюк приходила в церковь за несколько часов до смерти дочери

Мать актрисы Анастасии Заворотнюк Валентина Борисовна за несколько часов до смерти дочери пришла в церковь, чтобы помолиться о ее здоровье, сообщает «СтарХит» .

После обнаружения рака головного мозга в 2019 году звезда «Моей прекрасной няни» перестала появляться на публике. О состоянии Анастасии знали только самые близкие.

Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая в возрасте 53 лет. Последние 5 лет известная актриса боролась с раком мозга.

Прощание со звездой прошло 1 июня в Покровском монастыре в Москве. Актрису похоронили 1 июня на Троекуровском кладбище. Могила Заворотнюк расположена на аллее деятелей искусств.