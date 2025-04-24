«Мастерская новых медиа» проведет обучение для продюсеров и создателей контента

На платформе мастерскаяновыхмедиа.рф начался прием заявок на образовательную программу для медиатехнологов по направлению «Стратегические коммуникации», передает пресс-служба организаторов мероприятия.

Пройти первые этапы отбора можно до 31 мая. Участниками очного обучения в Москве станут 75 сильнейших кандидатов.

Программа ориентирована на обучение создателей стратегических медиапродуктов. Такой контент должен задать ценностные стандарты, быть конструктивным и полезным для общества, сформировать образ героев-строителей будущего. Участниками программы могут стать продюсеры и режиссеры медиапроектов, медиа- и политтехнологи, социальныеархитекторы, авторы идей, сценаристы веб-контента, сериалов и документальных фильмов.Это единственный набор по направлению в 2025 году.

«Весь мир состоит из коммуникаций, при этом их сложно контролировать. Необходимо учиться взаимодействовать, предвидеть угрозы, а затем — им противодействовать. Упаковать контент так, чтобы он нес ценности и смыслы — непростая и важная задача. Материалов по этому направлению минимум, пока это мастерство только в руках у наставников. Именно поэтому важно учиться у лучших экспертов в этой сфере», — поделился генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

В программу заложен принцип авторских мастерских. Среди Мастеров и спикеров программы — начальник Управления Президента России по общественным проектам Сергей Новиков, министр культуры РФ Ольга Любимова, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, писатель Александр Цыпкин, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, режиссер Константин Богомолов, актер Иван Охлобыстин, народный артист России, кинорежиссер, сценарист Алексей Учитель и др.

В рамках программы запланированы практикумы и хакатоны. У участников будет возможность разработать проекты в командах и защитить их перед экспертами. Они узнают, как привлечь ресурсы для реализации своих инициатив, какие тематические линии в контенте сейчас наиболее востребованы, как усилить свои проекты, используя эффективные инструменты. Во время обучения участники смогут обсудить с экспертами волнующие темы — от правил драматургии и трендов в медиа до культурного кода и миссии России в мире.

Выпускниками обучения прошлого года стали создатели веб-сериалов, документальных фильмов, получивших премии международных кинофестивалей, лауреаты отраслевых премий и конкурсов федерального уровня. Среди них — Наталия Осипова, которая создала документальный цикл «Они выбрали Родину» о людях, выбравших Россию и ее ценности.

Серию интервью показали на Первом канале. Фильм Ольги Ажнакиной о семейных ценностях «Я — мама», а также картины о науке «Влюбленные в математику» и «Виктория» получили награды десятков российских и международных кинофестивалей, а также вошли в эфир федерального телеканала. Алишер Юсупов создает собственный анимационный сериал «Улетная команда» о летчиках, инженерах, ученых и космонавтах, который вдохновляет юных зрителей на выбор профессии будущего.