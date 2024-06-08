Мастер-классы по созданию крафтовых украшений проходят в центре Москвы

Жителей и гостей столицы научат собирать нежные мини-букеты из живых цветов, создавать браслеты и аксессуары для сумочек, составлять ароматы, а также кастомизировать футболки на мастер-классах в рамках фестиваля «Лето в Москве. Мода и красота», сообщает пресс-служба цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

С 5 по 9 июня на Тверской площади и Тверском бульваре работают бьюти-станции, которые готовят выпускниц к главной вечеринке школьных лет. Профессионалы учат их самостоятельно делать укладку и макияж.

Большой показ российских дизайнеров на Патриарших прудах стал эпицентром эксклюзивного события модной ночи Beauty Night Out. На подиум в самом модном месте мегаполиса вышли 100 моделей.

Ежедневно на Тверской площади в 12:00, 14:30 и 17:00, а также на Тверском бульваре в 13:15 участники творческих мастер-классов собирают нежные букеты и бутоньерки из живых цветов. Флористы называют их одной из главных тенденций последних лет, когда люди стали стремиться к простоте и природности во всем.

В 12:00 и 15:45 на Тверском бульваре, а также в 13:15 на Тверской площади стартует фейс-чарт. Это новая тенденция в моде и красоте, позволяющая подобрать образ, не испытывая его на модели. Фейс-чарт — лист специальной бумаги, на который наносятся тени, помада, пудра. Это позволяет наглядно увидеть, как они сочетаются между собой. При этом вариантов фейс-чартов — великое множество.

Также участники фестивальных мастер-классов сплетут браслеты из цветных бусин и сделают подвески из цепочек и шармов для сумочек. Начало в 15:45 — 16:30 на Тверской площади и в 17:00 на Тверском бульваре.

Ароматная лаборатория откроется в 14:30 на Тверском бульваре. Из душистых экстрактов и масел участники скомпонуют оригинальные авторские ароматы, научатся их фиксировать и корректировать.

Помимо этого, с 5 по 9 июня на Тверском бульваре работает арт-мастерская. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах с погружением в историю моды и созданием новых образов. Восьмого июня с 12:00 участники нарисуют стиль «кантри» в моде, с 15:30 начнут осваивать технику скетчинга, а с 18:00 — оживлять стиль беби-долл.

9 июня с 12:00 гости фестиваля «Лето в Москве. Мода и красота» изучат главные тренды аксессуаров от клатча до сумки-макси. В 14:30 посетителям старше 14 лет предложат своими руками кастомизировать футболку, а в 16:00 — сделать модельную зарисовку на тему возвращения корсетов.

В 18:00 посетители арт-мастерской на Тверском бульваре рассмотрят ретро-модели одежды 70-х годов. На мероприятии им расскажут, как эти тенденции перекликаются с одеждой наших дней.