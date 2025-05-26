Мастер-класс по макияжу провели для активных долголетов Богородского округа

В библиотеке имени А. С. Пушкина города Ногинск Богородского округа состоялся мастер-класс по вопросам макияжа и дерматокосметологии специально для участниц проекта «Активное долголетие». Гостьями мероприятия стали самые активные участники «Марафона по скандинавской ходьбе», который прошел 18 мая в Ногинске. Им были подарены специальные сертификаты, дающие право посещения данного мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мастер-класс стал одним из этапов реализации всероссийского проекта «Миллион красивых лиц», направленного на поддержку женского населения зрелого возраста, с целью повышения самооценки и уверенности в себе.

В процессе обучения слушательницам рассказали о секретах ухода за кожей и макияжа. Профессиональный консультант обучила навыкам индивидуального подбора средств для ухода за кожей.

Участницы встречи научились подчеркивать природную красоту кожи, создавать неповторимые образы к праздникам.

Подобные встречи помогают поддерживать красоту, здоровье и общий тонус организма женщин старшего возраста, способствуя их положительному настроению и активной социальной позиции. Получился настоящий, веселый девичник.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.