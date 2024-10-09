Мастер-класс по изготовлению браслетов «Выживания» прошел в Лыткарине

Педагоги муниципального учреждения дополнительного образования «Дома детского творчества» приняли участие в благотворительной акции «Плетение браслета выживания» в поддержку участников специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации Лыткаринского городского округа.

«Это браслет, сплетенный особым способом из очень прочной веревки под названием „паракорд“. Он расплетается за секунды, и в руках бойца оказывается крепкая веревка длиной около 5 м. Это компактная и удобная форма хранения паракорда, используемого в тактических, медицинских и хозяйственных целях», — отметили организаторы акции.

Новые браслеты вместе с гуманитарной помощью будут переданы в городской штаб по сбору помощи, организованный на базе местного Военно-учетного стола.

Ранее жители городского округа собрали четыре тонны гуманитарной помощи в поддержку жителей Курск ой и Белгородской областей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.