«Главное — мыслить стратегически», — это первое, что отметил глава Дубны в разговоре с будущими управленцами, студентами кафедры «Государственное и муниципальное управление» университета «Дубна». Пример — рядом. Так, о будущем наукограда думали управленцы прошлых лет, когда создавали вуз, где сейчас учатся ребята. Сегодня руководители предприятий понимают, без этого не было бы развития города, а в 90-е это решение казалось сложным, и проще было отдать помещение под офисы.

«Молодым людям важно понять, как профессионально решаются вопросы жизнеустройства граждан в нашем городе. Дубна ведь всегда имеет особые решения, которые интересны всей стране. Вопросы во многом у нас одинаковые и сложные в муниципалитетах, а решения находит Дубна», — отметил председатель совета депутатов городского округа Дубна, член фракции «Единая Россия» Александр Руденко.

Студенты университета познакомились с городскими проектами, узнали о тех задачах, которые надо решить в ближайшее время и с какими трудностями сталкиваются управленцы на их пути. Студенты открыто побеседовали с руководителями города, задали свои вопросы. Говорят, это вдохновило их еще лучше учиться и уже летом вернуться в городскую администрацию на практику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.