Массовый сбой произошел в работе сервиса СБП
Фото - © РИА Новости
В четверг утром зафиксирован массовый сбой в работе системы быстрых платежей (СБП), сообщает Downdetector.
Наибольшее число жалоб поступило на сбой сервиса (95%), общий сбой (2%) и сбой мобильного приложения (1%).
В основном жалобы поступают из Еврейской автономной и Мурманской областей, Республики Карелия, Республики Коми и Красноярского края.
Сервис СБП позволяет осуществлять денежные переводы по номеру телефона, оплачивать услуги и покупки по QR-коду.
Ранее россияне массово жаловались на сбой в работе Т-банка в ряде регионов. Пользователи чаще всего отмечают сбой в сервисе и общий сбой.