Массовый сбой произошел в работе сервиса СБП

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В четверг утром зафиксирован массовый сбой в работе системы быстрых платежей (СБП), сообщает Downdetector .

Наибольшее число жалоб поступило на сбой сервиса (95%), общий сбой (2%) и сбой мобильного приложения (1%).

В основном жалобы поступают из Еврейской автономной и Мурманской областей, Республики Карелия, Республики Коми и Красноярского края.

Сервис СБП позволяет осуществлять денежные переводы по номеру телефона, оплачивать услуги и покупки по QR-коду.

Ранее россияне массово жаловались на сбой в работе Т-банка в ряде регионов. Пользователи чаще всего отмечают сбой в сервисе и общий сбой.