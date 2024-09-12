Downdetector: сбой произошел в работе сервиса Т-банка

сегодня в 11:30

Россияне присылают жалобы на сбой в работе сервиса Т-банка в ряде регионов, сообщает сайт Downdetector .

Жалобы поступают из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирской области, Московского региона, Нижегородской и Тверской областей.

Пользователи чаще всего говорят о сбое в сервисе, общем сбое, сбое в мобильном приложении и оповещениях.

Так, они отмечают, что мобильный банк не работает, есть проблемы с переводами, не получается войти в приложение и т. д.