Массовый сбой произошел в мобильном приложении Т-банка

Пользователи мобильного приложения Т-банка массово жалуются на сбои в работе программы, сообщается на сайте Downdetector .

Своего пика количество жалоб достигло в 15:00 по московскому времени. Некоторые пользователи отмечают, что приложение не открывается и указывает на некую ошибку, которую должен устранить сам банк. Других просто «выкидывает» из программы.

Больше всего жалоб поступает из Москвы и Подмосковья, а также из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Наиболее частыми неполадками пользователи назвали сбои в мобильном приложении.

Пока официальной информации о проблемах в работе сервиса от Т-банка не поступало.