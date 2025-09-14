Массовый рейд «Русской общины» прошел в подмосковных Люберцах

Массовый рейд активистов «Русской общины» прошел в городском округе Люберцы. Цель мероприятия — дисциплина и порядок, а также профилактика правонарушений, сообщает Baza .

По словам местных жителей, рейд прошел накануне вечером в ЖК «Самолет». При этом общественники не сообщали о данном мероприятии в своих соцсетях.

На опубликованных кадрах видно, как около 100 мужчин в черном проходят по улице жилого комплекса на севере муниципалитета.

В домовых чатах большинство местных жителей благосклонно отнеслись к массовому рейду. Жители района уже не в первый раз наблюдают подобные мероприятия и обычно отмечают, что такие рейды способствуют снижению уровня преступности.