Массовые новогодние гуляния во дворах посетили сотни жителей Мытищ

Сотни детей вместе с родителями вышли на массовые гуляния во дворах многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

«Новый год во дворе» — так называется мероприятие, которое сегодня прошло по четырем адресам: Осташковское шоссе, д. 22 корп. 1, ул. Сукромка, д. 24А, Колпакова, д. 10 и 1-й Трудовой пер., д. 7.

Длинные новогодние каникулы продолжаются, а значит, есть повод встретиться и дружно, по-соседски порадоваться наступлению нового года. Жители встретились с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами, приняли участие в конкурсах, пели и танцевали.

С наступившим новым годом детвору и взрослых таким образом поздравила управляющая компания, раздав в конце праздника маленьким мытищинцам сладкие подарки. Мария Новгородова, ставшая участником мероприятия вместе со своими маленькими сыновьями, поблагодарила организаторов за праздник.

«Здорово, когда мы вот так, все вместе, можем собраться, пообщаться и повеселиться. А я сегодня даже познакомилась с некоторыми соседями впервые», — сказала она.

Праздник двора в новогодней интерпретации уже полюбился мытищинцам, став ярким и запоминающимся событием, подарив всем отличное настроение.

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