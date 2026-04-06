Массовая вырубка: москвичи против благоустройства Рублевского лесопарка

В понедельник утром в Рублевский лесопарк в районе Ярцевской улицы дом № 27 корп. 9 приехали рабочие, чтобы продолжить вырубку деревьев для предстоящего благоустройства территории. Вокруг лесопарка в районе Кунцево устанавливают забор.

Местные жители вызвали сотрудников полиции, которые забрали нескольких рабочих в отдел для дачи показаний. По словам неравнодушных жителей, местная управа утверждает, что ничего не решает, а инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды после многочисленных обращений о нарушениях и вовсе не приехали на место.

Москвичи рассказали, что вырубаемые деревья являются здоровыми, а не сухостойными и аварийными, как указано в порубочном билете. Местные жители собирают подписи и пишут жалобы за пересмотр проекта благоустройства особо охраняемой территории Рублевского лесопарка от Аллеи 11 Героев Саперов до Ярцевской улицы и улицы Академика Павлова. Здесь собираются вырубить от 1,5 до 2,5 тыс. деревьев и урбанизировать большую часть грунта с краснокнижными растениями и обитающими там животными. Стоимость проекта благоустройства, по которому уже прошли торги, составляет почти 939 млн рублей.

На место массовой вырубки в лесопарке регулярно приходят местные жители, но им не удается остановить работы.

