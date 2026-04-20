сегодня в 18:58

Масштабный сбой в работе ChatGPT зафиксировали во всем мире

Массовый сбой в работе ChatGPT и иных популярных западных сервисов произошел в мире. Наибольшее число жалоб зафиксировали в 18:00, сообщает Downdetector.com .

У большинства пользователей не работает браузерная версия нейросети ChatGPT. Некоторые жалуются на проблемы с использованием приложения и входом.

Пользователи массово сообщают о сбоях в работе нейросети Claude AI. С перебоями функционируют Claude Chat, Claude Code и приложение.

Пользователи пожаловались на перебои в работе нейросети от Google. У них не работают веб-версия ИИ и приложение.

