Масштабные учения бойцов подразделений «БАРС» прошли в Крыму

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26 сентября в Крыму начались масштабные учения подразделений «БАРС», состоящих из ополченцев, которые выступают в защиту региона с 2014 года. Бойцы по сигналу тревоги готовы оперативно выдвинуться для усиления силовых структур, сообщает «Крым 24» .

Основной целью маневров является отработка взаимодействия между силами территориальной обороны, правоохранительными органами, Минобороны РФ и местными властями. Это необходимо для эффективного противодействия потенциальным угрозам, связанным с проникновением диверсантов на территорию полуострова.

Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул важность оперативной реакции в экстремальных ситуациях. Он отметил, что в течение первых 15 минут реагирования необходимо принимать быстрые и правильные решения, которые способны минимизировать последствия любых угроз.

Аксенов также поблагодарил все задействованные структуры за участие в учениях, которые необходимы для обеспечения безопасности полуострова.