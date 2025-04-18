Масштабные отключения: на телевидении Кузбасса планируют профилактические работы

В Кемерово и Новокузнецке с 21 по 27 апреля ограничат работу радио и телевидения

С 21 по 27 апреля в 14 населенных пунктах Кемеровской области проведут профилактические и технические работы радио и телевидение: их работу ограничат, сообщает Сiбдепо .

Речь идет о пакетах «РТРС-1» и «РТРС-2», «Вести ФМ», «МИР», «Маяк» и «Радио России» в Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске, Анжеро-Судженске, Осинниках, Таштаголе, Юрге, Междуреченске, Ленинском-Кузнецком, Киселевском и нескольких поселках. Подробный график отключения программ опубликован на сайте.

Ранее сообщалось, что зарубежные компании снова обращаются в российский Национальный рекламный альянс для уточнения условий размещения рекламных роликов на телевидении. В 2022 году они сократили свою деятельность в РФ, но сейчас хотят вернуться.

Интерес проявляют не только западные, но и южнокорейские фирмы. Пока запросы имеют предварительный характер.