Масштабные масляничные гуляния запланированы на подмосковной ферме
Фото - © Ферма Цветковых
В агродеревне «Буренкино царство» на ферме Цветковых в городском округе Щелково 2 марта пройдут грандиозные проводы Масленицы, сообщает пресс-служба администрации округа.
Всех посетителей фермы в этот день будут ждать мастер-классы для детей и взрослых, роспись пряников, беспроигрышная лотерея, аквагрим, катание на санях, лошадях и вездеходах, анимационная программа, прокат квадроциклов и мини-футбол. Конечно, не обойдется и без горячих блинов с самыми разными начинками, музыки, танцев и торжественного сжигания чучела Масленицы. Помимо этого, гостей мероприятия ждут свежие фермерские продукты на организованной ярмарке.
Проводы масленицы пройдут 2 марта по адресу: городской округ Щелково, деревня Еремино, агродеревня «Буренкино царство». Мероприятие начнется в 12:00, по всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 (929) 653-13-09.
Без возрастных ограничений.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.
Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.