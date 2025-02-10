Масштабные масляничные гуляния запланированы на подмосковной ферме

Всех посетителей фермы в этот день будут ждать мастер-классы для детей и взрослых, роспись пряников, беспроигрышная лотерея, аквагрим, катание на санях, лошадях и вездеходах, анимационная программа, прокат квадроциклов и мини-футбол. Конечно, не обойдется и без горячих блинов с самыми разными начинками, музыки, танцев и торжественного сжигания чучела Масленицы. Помимо этого, гостей мероприятия ждут свежие фермерские продукты на организованной ярмарке.

Проводы масленицы пройдут 2 марта по адресу: городской округ Щелково, деревня Еремино, агродеревня «Буренкино царство». Мероприятие начнется в 12:00, по всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 (929) 653-13-09.

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