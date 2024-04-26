Масштабную уборку провели во всех мкр Химок в рамках месяца чистоты и порядка

В городском округе Химки проводят масштабную уборку территорий. Коммунальные службы очищают от зимней грязи дороги, парки, скверы и дворы. Работы ведут во всех микрорайонах города. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

На данный момент в Химках приводят в порядок детские и спортивные площадки. Здесь ремонтируют качели, горки, домики, веревочные лестницы и спортивные объекты, а также лавочки, урны и ограждения.

Весь апрель коммунальные службы Химок подготавливают округ к весенне-летнему периоду. К маю отремонтируют 515 км дорог и 192 км тротуаров, отреставрируют 1 440 многоквартирных домов и благоустроят более 600 дворов. Всего задействовано более 200 единиц техники и свыше тысячи специалистов.

Кроме того, благоустроят общественные пространства — отремонтируют лавочки, игровые комплексы, приведут в порядок тропиночные сети и зеленые зоны. Также облагородят территории вблизи 80 памятников, мемориалов, обелисков и стел Химок, а к лету высадят более 50 тыс. цветов различных видов. В общей сложности городской округ украсят более 60 наименований разных растений.

27 апреля в Химках пройдет общеобластной субботник. Жители смогут внести неотъемлемый вклад, лично очистив берега реки Химка от мусора. Весь необходимый инвентарь активным жителям выдадут на месте — мешки, перчатки, лопаты и грабли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.