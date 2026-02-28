Масштабная ярмарка вакансий проходит в Воскресенском колледже

Мероприятие организовано совместно с Кадровым центром Подмосковья. В нем примут участие около 500 студентов и выпускников колледжа.

Главная цель ярмарки — помочь молодым специалистам найти работу. Для студентов старших курсов и вчерашних выпускников это уникальная возможность напрямую пообщаться с потенциальными работодателями, многие из которых готовы рассматривать кандидатов без опыта работы и предлагать частичную занятость старшекурсникам.

10 крупных работодателей Воскресенка, включая филиал «ВМУ» «Уралхим», «Цементум», филиал «Мособлэнерго» представили студентам свои вакансии и предложения по практике. При этом отдельный акцент сделали на популяризации профессий агропромышленного комплекса — важнейшей отрасли экономики Подмосковья.

Почетным гостем стал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин. Вместе с директором колледжа Аллой Луниной они осмотрели выставочные стенды, пообщались с представителями предприятий и студентами.

Кроме презентации вакансий для студентов был организован тренинг по самопрезентации «Эффективное собеседование» от профессиональных коучей Кадрового центра Подмосковья.

Автор текста и медиа: Ольга Шаронова