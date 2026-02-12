Масленицу отметят в Красногорске с 16 по 22 февраля праздничными мероприятиями

Масленичная неделя пройдет в Красногорске с 16 по 22 февраля. Жителей и гостей округа ждут тематические занятия, народные гуляния и интерактивные программы в учреждениях культуры и парках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Праздничные мероприятия начнутся 16 февраля в 19:00 в культурно-досуговом клубе «Мечта» в поселке Нахабино на улице Школьной, 2. 17 февраля в 14:00 молодежь приглашают на встречу «Масленица по-молодежному» в молодежный центр на улице Видная, 7. В этот же день в 18:00 в ДК «Опалиха» состоятся русские народные игры.

19 февраля в 17:00 в ДК «Луч» в поселке Мечниково, 22, пройдет интерактивная программа для детей с играми и творчеством. 20 февраля в 18:00 проводы зимы организуют в клубе «Поздняково» в деревне Поздняково на улице Советская, 31.

21 февраля в 12:00 «Масленичный разгуляй» состоится в культурных центрах «Сабурово» и «Архангельское». Основные народные гуляния пройдут 22 февраля с 12:00 до 15:00 в детском городке «Сказочном» и парке «Ивановские пруды», а также с 13:00 до 15:00 в Городском парке и на набережной реки Синички.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.