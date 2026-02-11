Масленица в 2026 году: традиции праздника и советы для верующих

Масленичная неделя в 2026 году начнется 16 февраля и завершится 22 февраля. Праздник связан с проводами зимы и подготовкой к Великому посту, сообщает Общественное Телевидение России .

Масленица — древний славянский праздник, который отмечается за неделю до Великого поста. В 2026 году Масленичная неделя пройдет с 16 по 22 февраля. Дата праздника ежегодно меняется, так как зависит от даты Пасхи.

Религиовед Наталия Фоминых пояснила, что Масленица сочетает языческие и христианские традиции. С принятием христианства праздник был включен в церковный календарь как подготовительный этап к посту. В этот период принято провожать зиму и встречать весну, устраивать народные гуляния, петь обрядовые песни и сжигать чучело, чтобы привлечь хороший урожай.

По словам Фоминых, блины на Масленицу изначально были поминальным блюдом, с помощью которого поминали умерших и просили у них благословения на урожай. Чучело Масленицы иногда не сжигали, а закапывали или разбирали на части, чтобы использовать солому в хозяйстве.

Для православных верующих Масленица — время подготовки к Великому посту. В этот период рекомендуется молиться о прощении и примирении, а также проводить неделю весело, но без излишеств, сосредотачиваясь на внутреннем очищении.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.