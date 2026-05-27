Елена Штульман назвала главный фактор старения после 60

Политолог, основатель АНО «Наследие Нации» Елена Штульман заявила, что скорость старения после 60 лет во многом зависит от социальной и физической активности, сообщает RuNews24.ru .

По словам эксперта, различия в сценариях старения связаны не только с характером, но и с сочетанием биологии, психологии, социальных условий и образа жизни.

«И здесь невольно вспоминается старик Хоттабыч, персонаж, который, несмотря на свой весьма почтенный возраст, жил с невероятной энергией, любопытством и жаждой жизни. Он удивлялся миру, шутил, попадал в забавные ситуации, искренне радовался новым открытиям и порой вёл себя как мальчишка, сохраняя живой ум, богатую фантазию и эмоциональную включённость в жизнь. А ведь именно это сегодня учёные всё чаще называют одним из ключевых факторов активного долголетия. Чувство юмора, интерес к новому, движение, общение, желание быть полезным и нужным, всё это не просто улучшает настроение, а буквально помогает мозгу сохранять нейронные связи, поддерживать когнитивные функции и замедлять процессы старения организма. Пока человек умеет смеяться, удивляться и строить планы он по-настоящему продолжает жить», — сообщила Штульман.

Она отметила, что по данным Всемирной организации здравоохранения регулярную активность после 60 лет сохраняет меньше половины людей. При этом именно включенность в жизнь влияет на состояние мозга.

«Но биология лишь часть картины. Огромную роль играет психологическое состояние человека. Когда человек резко выпадает из привычной социальной среды, когда уходит с работы, теряет круг общения, перестаёт чувствовать свою нужность, его мозг начинает работать в режиме снижения нагрузки. А мозг устроен очень прагматично: если нейронные связи не используются, они начинают ослабевать».

Штульман добавила, что программы активного долголетия, включая «Московское долголетие», помогают поддерживать физическое и ментальное здоровье. По ее мнению, решающим фактором остается не возраст, а сохранение социальной вовлеченности.

