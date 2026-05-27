Игорь Бедеров рассказал о новых схемах интернет-мошенников

«Дело в том, что сейчас очень много выявляется нюансов, связанных с различными формами воздействия мошенников. Это и глубокий анализ социальных профилей потенциальных жертв, у которых на страницах в соцсетях ищут различные опасные, провокационные, не совсем корректные высказывания в период начала специальной военной операции, и потом к ним обращаются уже от лица якобы правоохранительных органов Российской Федерации и склоняют к дальнейшему сотрудничеству уже в интересах иностранных спецслужб», — предупредил Игорь Бедеров в эфире радио Sputnik.

Еще одна схема — скрытое вовлечение в дропперство через фиктивное трудоустройство.

«Предлагают оферт, хорошую зарплату, потом направляют на легитимный официальный сайт банка, где нужно оформить банковскую карту якобы для работы. Ну и потом эта банковская карта приходит к ее фиктивному работодателю, на левую абсолютно контору и полтора месяца используется для дропперства, потом жертву опять же склоняют по причине дропперства к доверительному сотрудничеству с иностранными спецслужбами и интернет- мошенниками», — отметил эксперт.

Бедеров подчеркнул, что защита проходит на уровне устройств и аккаунтов. Он рекомендовал подключать двуфакторную аутентификацию, не хранить пароли в браузерах и придерживаться принципа нулевого доверия — не доверять никому без проверки.

