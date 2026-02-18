Масленичные гуляния в Сергиевом Посаде пройдут на более чем 20 площадках

В этом году проводить зиму жители и гости Сергиево-Посадского округа смогут с истинно русским размахом! С 18 по 22 февраля праздничные гуляния пройдут во всех уголках округа. Главное, что порадует жителей — повсеместное сжигание чучел Масленицы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

18 февраля в 15:00 масленичные гуляния пройдут в пгт. Скоропусковский на детской площадке у д. № 8 по ул. Связистов. 19 февраля в 16:00 в ДК с. Константиново пройдет фольклорная программа «Масленичные посиделки». 20 февраля в 16:00 масленичные гуляния пройдут в Краснозаводске на площадке у д. № 4 по ул. Горького.

21 февраля гуляния развернутся в мкр. Семхоз на парковой территории «Дубрава» в 13:00; в р. п. р. п. Богородское на центральной площади в 13:00; в с. Шеметово, мкр. Новый в Графском парке в 12:00; в д. Шабурново на площадке у д. № 47 в 12:00; в д. Самотовино на площадке у ДК в 13:00; в д. Кузьмино на площадке у д. № 42 в 13:00; в с. Закубежье на площадке у д. № 11 в 15:00; в д. Федорцово на площадке у ДК в 13:00; в д. Селково на площадке у ДК в 14:00; в д. Марьино на площадке у ДК в 17:00; в с. Васильевское на площадке у ДК в 15:00; в пос. Мостовик на площадке у ДК в 12:00; в пос. Лоза на площадке у ДК в 12:00; в г. Пересвет на площади им. Пухова в 12:00; в пос. Скоропусковский на площадке у д. № 32 в 15:00; в пос. Реммаш на площадке у ДК в 12:00; в д. Язвицы на площадке у дома-музея в 14:00; в г. Хотьково в парке «Покровский» в 12:00; в с. Сватково у волейбольной площадки в 11:30; в с. Бужаниново на ул. Полевая на площадке у хоккейной коробки в 14:30 и в мкр. Семхоз в лесопарке «Загорское море» в 12:00.

22 февраля масленичные гуляния пройдут на Советской площади в г. Сергиев Посад в 12:00; в д. Жучки в 12:00; в г. Краснозаводск в парке Победы в 12:00; в д. Березняки на парковой зоне СДК «Юность» в 12:00 и в парке «Скитские пруды» в 11:00.

Самые массовые и зрелищные мероприятия развернутся на Советской площади перед зданием администрации округа 22 февраля. Здесь жителей округа ждет настоящий калейдоскоп развлечений: выступление артистов цирка, костюмированное шествие, яркие фотозоны для памятных снимков, ароматный чай из самовара с румяными блинами, задорные конкурсы, аттракционы, колоритные ряженые и, конечно же, захватывающая кульминация праздника — сжигание чучела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.