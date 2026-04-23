Маскируют под безобидные просьбы: как не стать дроппером случайно

В пресс-службе финансового маркетплейса «Сравни» рассказали, как мошенники втягивают россиян в схемы с транзитом украденных денег и как избежать участия в них, сообщает RT .

Эксперты отметили, что злоумышленники маскируют вербовку дропперов под безобидные и даже благородные просьбы. Чаще всего человеку предлагают принять перевод на карту и отправить деньги дальше за небольшой процент.

«Самый распространенный способ вербовки — вас могут попросить просто принять перевод на свою карту и отправить деньги дальше на другой счет, разумеется, за небольшой процент. Также аферисты часто прикрываются легендами о помощи: просят „выручить друга“, „помочь волонтерам или больным детям“, провести оплату через ваш аккаунт, потому что у них „заблокирована карта“, или вовсе предлагают оформить на себя ИП или самозанятость, чтобы „легально обналичивать“ чужие средства», — подчеркнули эксперты.

Иногда схему выдают за трудоустройство. Соискателю предлагают вакансию «менеджера по платежам» или «финансового агента», однако суть работы сводится к переводу через свои счета преступных средств.

Аналитики напомнили, что нельзя передавать третьим лицам банковские карты, доступ к онлайн-банку, паспортные данные и электронные кошельки. Отказ от сомнительных поручений — единственный способ не стать соучастником хищений и не испортить кредитную историю и репутацию.

