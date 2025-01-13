Маскировочные сети для бойцов СВО отправили из Общественной палаты Балашихи

Очередной гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции отправили волонтеры Балашихи 12 января. В состав груза вошли 50 маскировочных сетей, а также обереги и письма от школьников. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Маскировочные сети размером 3×6 метров сплели волонтеры группы «Сетевые пчелки Балашихи». Всего с мая 2023 года, когда была организована группа, на фронт передали больше 2,8 тыс. таких сетей. Об этом рассказала руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

«С начала 2025 года это уже третья отправка гуманитарной помощи. Мы отправляли грузы на Белгородское и Курское направление, а в этот раз передаем адресную помощь нашим танкистам, которые выполняют боевые задачи на Харьковском направлении. Бойцы очень ждут, и уже сегодня наши сети будут работать, спасая жизни!» — сказала Елена Жарова.

К волонтёрской команде «Сетевые пчелки Балашихи» Полина Платонова присоединилась с самого начала. Мать троих детей, вместе с мужем она воспитывает десятилетнего Матвея, семилетнюю Алину и шестимесячного Платона, но даже в плотном семейном графике находит время для плетения маскировочных сетей.

«Мне важно быть полезной, ведь там на фронте нашим защитникам тяжело. Обвязка сетей — это то, что я могу делать на данный момент, и я буду так поддерживать наших защитников. При каждой отправке гумпомощи мы чувствуем удовлетворение сделанной работой, ведь маскировочные сети очень помогают нашим бойцам», — поделилась Полина Платонова.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1 и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.

Телефон регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе: 8 (925) 591-40-33. Присоединиться к волонтерам можно в Telegram-чате «Ресурсный центр Волонтеры Балашихи».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.