Маск заявил о неизбежности демографического кризиса в ЕС

Он отметил в комментарии к публикации в соцсети Х о рекордно низкой рождаемости в странах ЕС с 1960 год, что показатели рождаемости продолжают пикировать. По его словам, это обернется обрушением численности населения неизбежно.

Ранее американский миллиардер и предприниматель Илон Маск надеется вживить мозговые импланты Neuralink миллионам людей. Он планирует сделать это в ближайшее десятилетие.