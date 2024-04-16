Маск пояснил, почему опасно учить искусственный интеллект политкорректности

Маск: обучение ИИ политкорректности может привести к убийству миллионов людей

По мнению Маска, ИИ может представлять опасность, если при своей мощности еще и будет обучен политкорректности. Тогда он сможет воплотить в реальность свои идеалы, что приведет к смерти миллионов людей.

Бизнесмен уже выражал опасение быстрым развитием ИИ. Он считает, что такая технология является потенциальной угрозой всему человечеству.

Ранее Маск заявил, что для колонизации Марса понадобится минимум 1 млн человек. Она может произойти за 20 лет.