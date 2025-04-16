Маск хочет подарить планете больше людей с высоким уровнем интеллекта

WSJ: Илон Маск имеет не менее 14 детей от 4-х женщин и называет их «легионом»

Миллиардер Илон Маск стремится увеличить количество людей с высоким уровнем интеллекта на Земле и называет своих многочисленных детей «легионом», сообщает газета «Известия» со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, у миллиардера не менее 14 детей от четырех разных женщин, но, возможно, их число еще больше. Среди матерей его детей известны канадская певица Граймс и Шивон Зилис, занимающая руководящую должность в его компании Neuralink.

WSJ пишет, что Маск убежден в опасности, которую представляет сокращение численности населения для цивилизации. Поэтому он видит свою миссию в том, чтобы «помочь» появлению на свет большего количества интеллектуально одаренных людей.

Во время беременности писательницы Эшли Сент-Клэр, утверждающей, что она является матерью одного из детей Маска, бизнесмен высказывал идею привлечения большего числа женщин для ускорения процесса рождения потомства.