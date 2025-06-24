сегодня в 19:19

Машиностроительный завод по производству отечественных полуприцепов построят в Подмосковье

Порядка 3 тысяч единиц продукции ежегодно будут выпускать на машиностроительном заводе в Солнечногорске, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Застройщик — компания «Грюнвальд» получил разрешение на строительство объекта в Главгосстройнадзоре Подмосковья благодаря поддержке Центра содействия строительству при правительстве Московской области. Компания станет резидентом индустриального парка «Есипово».

Площадь завода превысит 6,5 тысяч квадратных метров. Здесь будут выпускать магистральные и самосвальные полуприцепы, контейнеровозы и рефрижераторы, а также агротехнику. Продукция застройщика широко используется отечественным бизнесом в строительстве, междугородних и международных перевозках, температурных перевозках, интермодальной логистике и агрокомплексе.

В современном производственном комплексе предусмотрены автоматизированные сварочные линии, роботизированные участки обработки металла и покрасочные камеры последнего поколения.

После ввода объекта в эксплуатацию в 2026 году, на заводе будет создано порядка 100 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.