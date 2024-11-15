Машиностроительный завод Электростали вносит вклад в улучшение экологии

На заводе внедрена система обращения с отходами производства и потребления. Установлен порядок первичного сбора, накопления и вывоза отходов. Так, за три квартала текущего года было сдано на переработку свыше 547 т различных вторичных отходов, из них, более 500 т металлолома и 22 т макулатуры.

Привычка сортировать мусор прочно вошла и в повседневную жизнь некоторых работников завода.

15 ноября отмечается Международный день вторичной переработки.

Этот экологический праздник призван привлечь внимание людей к проблеме с бытовым мусором и промышленными отходами, а также показать, что многое сырье можно и нужно перерабатывать, превращая в вещи, которые снова будут служить человеку.