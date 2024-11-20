Mash: в российских сосисках нашли запрещенную микробную трансглютаминазу

Специалисты Россельхознадзора обнаружили запрещенный фермент — микробную трансглютаминазу — в сосисках отечественных производителей и уже передали информацию в Роспотребнадзор, сообщает Mash .

Микробная трансглютаминаза является мясным клеем для сырья, который может спровоцировать проблемы с иммунитетом и кишечником, а также повысить риск развития рака.

Запрещенный фермент нашли в продукции Владимирского ЗАО «Стародворские колбасы». Этот производитель выпускает сосиски бренда «Стародворье», «Вязанка», «Баварушка» и «Ядрена копоть». Также микробную трансглютамину обнаружили в сосисках «Знать», «Колбасы от Макарова» и «Мясной коллекции МК» от производителя Пензенское ООО «Крестьянское хозяйство Макарова И. М.».

Третий узнаваемый производитель, в продукции которого нашли запрещенный фермент, это Псковское ОАО «Великолукский мясокомбинат». Он выпускает сосиски бренда «Великолукский мясокомбинат», опасный фермент нашли в детских сосисках.

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