Mash: дети судьи Верховного суда Татарстана оказались гражданами США

сегодня в 14:54

Дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова родились в США и являются американскими гражданами, сообщает Mash .

Юсупов тщательно скрывал тот факт, что его жена Эльвира ездила рожать в США. Супруги соврали, что роды проходили в Казани и были домашними.

Как выяснилось, дети Юсуповых тайно получили американское гражданство — документы оформляли через консульство в США. За подобные действия судью Верховного суда Татарстана должны лишить должности в ближайшее время.

В отношении Эльвиры и ее 19-летнего сына Гаяза возбуждено уголовное дело по факту сокрытия информации о паспорте другого государства.

Сам Юсупов отказывается общаться со следователями — он ждет отставки.

Кроме того, известно, что старшая дочь судьи Наиля живет в Нидерландах.