Mash: блогеру-транссексуалу Андрею Петрову пришла повестка

сегодня в 11:13

Блогеру-транссексуалу Андрею Петрову прислали повестку из военного комиссариата Калужской области. Он не передавал справки о состоянии своего здоровья, поэтому обязан явиться, сообщает Mash .

Однако прийти по повестке 28-летний Петров вряд ли сможет. Он некоторое время живет в Аргентине, где планирует оставаться и дальше.

Помимо этого, Петров должен заплатить 344 тыс. рублей долга ФНС. До начисления пени летом цифра составляла всего 221 тыс.

Ранее трансгендера из Таджикистана Самима Х. выдворили из России за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений*.

* движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.