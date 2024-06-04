Трансгендера из Таджикистана выдворили из России за пропаганду ЛГБТ*

Центральный районный суд Волгограда выдворил из РФ гражданина Таджикистана Самима Х. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 7 ст. 6.21 КоАП РФ), следует из материалов дела .

Причиной для административного дела стало объявление в соцсети «ВКонтакте» с профилем «Раксана Марие», где Самим искала клиентов.

В суде она пояснила, что является транс-женщиной и оказывает интимные услуги. За это Самим назначили 15 суток ареста и выдворение из РФ.

Кроме того, трансгендера оштрафовали на 2 тыс. рублей за отсутствие необходимых для проживания в РФ документов (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ).

*международное движение признано в РФ экстремистским и запрещено.