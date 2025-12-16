Марущак: решение по делу Долиной стабилизировало рынок недвижимости

Верховный суд России вынес окончательное решение по многомесячному спору за квартиру между певицей Ларисой Долиной и покупательницей Полиной Лурье, признав право собственности за последней.

Как рассказал РИА Новости руководитель практики сопровождения сделок с недвижимостью адвокатского бюро «А-ПРО» Павел Марущак, это решение «не просто сохранило устойчивость и предсказуемость рынка „вторички“, но и обеспечило справедливость, причем даже с запасом».

По его словам, длительное и последовательное поведение продавца, а также участие на стороне Долиной профессиональных риэлторов не позволили суду квалифицировать ситуацию как обман.

«С учетом однозначности высказанной правовой позиции, Долиной грозит выселение, и свои финансовые потери она вынуждена будет взыскивать с мошенников», — добавил юрист.

История началась в марте, когда Хамовнический суд Москвы, а затем апелляционная и кассационная инстанции удовлетворили иск певицы, признав сделку недействительной по ее версии о введении в заблуждение. Однако адвокаты Лурье добились пересмотра в Верховном суде, который в итоге встал на сторону покупательницы, отменив все предыдущие постановления.

