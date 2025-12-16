В Госдуме аплодисментами встретили решение Верховного суда по делу Долиной

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов заявил, что участники круглого стола в нижней палате парламента по теме актуальных проблем при совершении сделок с недвижимостью аплодисментами встретили решение Верховного суда РФ по делу народной артистки РФ Ларисы Долиной, сообщает РИА Новости .

Во вторник Верховный суд РФ удовлетворил жалобу предпринимательницы Полины Лурье и отменил все предыдущие решения судов, направив спор о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Право собственности на квартиру в Хамовниках пока осталось за покупательницей.

«Справедливая Россия» пригласила меня, депутатов от «Единой России», адвокатов, нотариусов, риелторов на круглый стол, где обсуждались предложения <…> И как раз завершение стола совпало с оглашением решения по делу Долиной, что вызвало позитивные эмоции, восторг и аплодисменты», — рассказал парламентарий.

Также депутат подчеркнул, что многие участники круглого стола поддержали его инициативы. В частности, они согласились с предложением изменить законодательство, чтобы реституция была еще раз закреплена жесткими нормами закона.

Нилов добавил, что в ближайшее время необходимо разработать и принять законодательные меры, которые бы эффективно защищали интересы добросовестных покупателей недвижимости.

Летом прошлого года Долина продала квартиру Лурье, а затем заявила, что заключала сделку под давлением со стороны телефонных мошенников. На этом основании певица подала иск о признании договора купли-продажи недействительным. Покупательница же, оставшаяся без квартиры и денег, настаивала на законности договора и начала судиться с артисткой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.