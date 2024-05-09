Депутат Мособлдумы Черемисов поздравил с Днем Победы ветерана ВОВ

Депутат Мособлдумы Марк Черемисов поздравил с Днем Победы ветерана ВОВ из Богородского округа. Об этом сообщила пресс-служба аппарата фракции КПРФ в Московской областной Думе.

Парламентарий старается всегда держать связь с ветеранами Великой Отечественной войны. Вот и в этот раз, в преддверии праздника Победы, народный избранник заглянул в гости к почетному ветерану, ногинчанину Ивану Петровичу Ладыке, чтобы поздравить и сказать огромное спасибо за жизнь

«Каждый раз я с большим интересом слушаю истории с войны, чтобы хранить эту память и передавать из поколения в поколение», — отметил депутат.

Иван Петрович родился 7 октября 1935 года. В 1956 году был направлен на работу в войсковую часть Ногинска-2, в 1963 Иван Ладыка начал службу в в/ч Ногинска в должности инженера расчетно-аналитической станции. Ушел в отставку в звании полковника.

За время службы Иван Петрович стал лауреатом Государственной премии СССР. Удостоен высокой правительственной награды в 1988 за секретную работу по «созданию цифровых карт местности».

«Я горжусь тем, что на нашей земле живут такие люди. Я буду продолжать всячески помогать ветеранам, хранить память об их подвигах. Храните ее и вы», — добавил парламентарий.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.