Марина Третьякова поздравила коллег с Днем работника налоговых органов

День работника налоговых органов в России ежегодно отмечается 21 ноября. Накануне этого профессионального праздника Марина Викторовна Третьякова, руководитель УФНС по Москве, рассказала, какие современные технологии используются в деятельности управления, а также какие задачи стоят перед ним на ближайшее время, сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, управление успешно демонстрирует положительную динамику в налоговых поступлениях. В течение прошедшего периода доходы в консолидированный бюджет РФ от московского региона увеличились на 25%. Средства, поступающие в страховые фонды, также возросли почти на 25%.

Налоговая служба уже много лет внедряет цифровые технологии в свою работу, отметила Третьякова. Постоянно разрабатываются современные решения, которые улучшают процессы налогового администрирования и позволяют адаптировать их к новым задачам.

Учитывая многообразие видов бизнеса, представленных в Москве, регион нередко становится площадкой для тестирования налоговых новшеств и IT-инициатив. Масштабное применение цифровых технологий изменило фокус работы управления на предварительный анализ и сосредоточение контроля на выявлении нарушений в наиболее рискованных зонах.

Основная направленность развития информационно-аналитических инструментов заключается в создании прозрачных и доверительных отношений с добросовестными налогоплательщиками, снижении административных барьеров, а также в упрощении условий исполнения налоговых обязательств, пояснила руководитель московского УФНС.

Важными механизмами являются бездекларационные режимы расчета налогов и расширение функциональности личных кабинетов, включая мобильное приложение «Мой налог» для самозанятых, количество пользователей которого стремительно приближается к 2 миллионам. По словам Третьяковой, их главная цель — обеспечить стабильные доходы бюджетов на всех уровнях через справедливое и эффективное налоговое администрирование.

«Используя возможность, хочу поздравить своих коллег с профессиональным праздником и пожелать успехов в нашем ответственном, столь важном и нужном труде!» — заключила она.