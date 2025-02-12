Марина Шевченко отчиталась в школе № 2 Талдома об итогах работы в 2024 году

Депутат Марина Шевченко отчиталась перед педагогическим коллективом школы № 2 города Талдома об итогах работы в 2024 году. Парламентарий рассказала о ключевых направлениях развития Подмосковья, о достижениях командной работы законодательной и исполнительной ветвей власти, о приоритетных направлениях работы фракции «Единая Россия» в Мособлдуме и, конечно, о законотворческой деятельности и реализации наказов, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Всем известно, что 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества. Это дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, представителям разных поколений, совершавших ратные подвиги во имя своей Родины, и участникам специальной военной операции, которые сегодня сражаются против неонацизма.

«В Московской области создана серьёзная система помощи нашим героям и их семьям — по объёмам и качеству поддержки наш регион находится в лидерах. Депутат отметила, что вместе с коллегами-депутатами продолжит работу по расширению мер поддержки ветеранов и участников СВО в Подмосковье. Сейчас в регионе введены квоты для приема на работу ветеранов боевых действий, на участников СВО распространяется действие льготы по социальной газификации, продлена и расширена льгота по транспортному налогу, оказывается бесплатная юридическая помощь и реабилитация», — сказала Шевченко.

По словам парламентария, также не останавливается работа и в рамках реализации народной программы партии.

«В стратегический программный документ были включены более 2400 наказов жителей Талдомского округа и среди них был первоочередной запрос от старейшего поколения и от молодежи на благоустройство исторического центра города Талдома — площади Карла Маркса. В прошлом году стартовал первый этап реконструкции, который включал в себя демонтажные работы и начало строительства фонтана. Все требования жителей были учтены и площадь станет современным пространством комфортным для жителей всех возрастов с пешеходной зоной, точками отдыха, но сохранит при этом свое историческое своеобразие. В этом году работы по будут завершены», — рассказала депутат Мособлдумы.

Она подчеркнула, что одним из важных событий прошлого года в образовании Талдомского округа стало открытие после полномасштабного капитального ремонта дошкольного отделения «Аленка» школы № 3.

«Полностью обновленное здание снаружи и внутри встретило более 200 своих воспитанников. Теперь дошкольное учреждение отвечает всем современным стандартам и радует своих маленьких хозяев, их родителей и педагогов.Обустройство школьного автогородка в школе № 2 удалось реализовать благодаря практике инициативного бюджетирования. Теперь школьники могут в игровой форме изучать правила дорожного движения», — прокомментировала Марина Шевченко.

В завершение отчета депутат еще раз напомнила, что обращения ей можно направлять через общественную приемную Мособлдумы, сообщением на страницах в соцсетях или в письменном виде на личных приемах, которые регулярно проводятся в Талдомском округе.

«Именно постоянное взаимодействие с жителями и открытый диалог делает нашу работу более эффективной и успешной!», — подытожила Марина Шевченко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.