Марина Шевченко: депутаты муниципальных Советов защищают интересы жителей

Идет третий день голосования по выборам муниципальных депутатов в 25 городских округах. Еще в трех муниципалитетах региона — Пушкинском, Наро-Фоминском и Подольске, проходят довыборы. Новый состав городского Совета депутатов выбирают и жители Дубны, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Депутат Мособлдумы побывала на семи участках, которые расположены в трех образовательных организациях наукограда и в Дубненской городской библиотеке семейного чтения.

«Участковые избирательные комиссии работают в штатном режиме, и атмосфера спокойная. Я пообщалась с жителями, которые проголосовали с помощью бумажного бюллетеня. К выборам местных депутатов прикованоособое внимание, ведь именно они будут представлять интересы своего округа и избирателей в органах местного самоуправления в течение ближайших пяти лет. Люди старшего поколения отмечали, что более молодые члены семьипредпочитают дистанционное электронное голосование, тогда как они сами с удовольствием прогулялись до избирательного участка в выходной день, чтобыотдать голос за своего кандидата», — сказала Шевченко.

Она напомнила, что сегодня, как и в предыдущие два дня, избирательныеучастки будут открыты до 20:00 вечера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.